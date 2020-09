Aanhoudingen voor stelen kaarsengeld in kerk in Elst: 'Pijnlijk en erger dan die paar honderd euro’

Drielse Veer in de ochtend exclusief voor scholieren

24 augustus DRIEL/HEVEADORP - Om de bulk aan over te zetten scholieren te kunnen verwerken, is het Drielse Veer tussen Driel en Heveadorp vanaf heden op werkdagen van 07.30 tot 08.00 uur exclusief voor hen beschikbaar. De pont is dan niet door overige passagiers te gebruiken.