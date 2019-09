Aanleg en uitbaten railterminal opengesteld voor andere bedrijven

vrijwilligers betuwe Marian uit Elst: ‘Er is zoveel armoede, daar wil je iets aan doen’

10 september ELST - Ze gaf haar dochter een keer kleding mee voor Thaise kinderen. Enkele jaren later bezocht Marian Peters uit Elst de school in de rimboe waar haar dochter geweest was. Daar zag ze kinderen in de door haar gemaakte kleding zitten. Het gaf haar een blij en voldaan gevoel.