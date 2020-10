Aanrijding en mishandeling Elst gevolg van hevige burenruzie: ‘Er moet iets bij hem geknapt zijn’

Dat slachtoffer, een inwoner van Elst, liep maandag een driedubbele beenbreuk en hoofdletsel op. Hij was aangereden door zijn buurman en kreeg terwijl hij op straat lag ook nog klappen van familie van de chauffeur.



Die laatste, een 46-jarige man, is aangehouden, net als zijn twee minderjarige dochters. Zij werden maandagavond weer vrijgelaten, maar moesten zich dinsdag wel weer op het politiebureau melden.



Hun vader wordt poging tot doodslag of zware mishandeling ten laste gelegd. De beide zussen worden verdacht van openlijke geweldpleging. Het slachtoffer is maandagavond geopereerd en verblijft in het ziekenhuis.