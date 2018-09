Aardappelshop: piepers per post

De allereerste zak aardappelen verstuurde hij naar zichzelf. Even checken of dat allemaal wel goed ging. ,,Daarom zitten ze in jutezakken, een aardappel moet ademen.'' Dirk Jan van Lonkhuyzen, pas 19 jaar oud, is een serieus ondernemer. Hij groeide op de boerderij van zijn ouders aan de Rijndijk op. Letterlijk tussen de aardappelen. ,,Ik ging als baby al mee op de heftruck.'' Zijn 93-jarige opa is vitaal, altijd veel aardappelen gegeten natuurlijk. ,,Hij ploegt nog.'' Opa begrijpt volgens zijn kleinzoon 'nauwelijks wat internet is'. ,,Maar nu hij ziet hoe het gaat, vindt hij het allemaal wel heel mooi.''