Achterhoekse boeren blokkeren met trekkers distributiecentra supers in Geldermalsen en Oosterhout

In Oosterhout zijn rond 05.00 uur alle ingangen van het distributiecentrum van de Lidl geblokkeerd. Tientallen tractoren voorkomen daar dat trucks kunnen laden en lossen. Er zouden 120 boeren daar aanwezig zijn bij het protest. Ze komen bijna allemaal uit de Achterhoek. Zo is Thijs Wieggers van Farmers Defense Force aanwezig.

Wieggers zegt dat de actie donderdag is bedacht. ,,We hebben branchevereniging van supermarkten CBL een deadline gegeven op onze eis van betere prijzen. Ze willen pas in februari verder praten. Dat gaan we niet doen. Dus hebben we de boel hier geblokkeerd. We blijven zo lang staan als moet. In ieder geval tot en met de kerst als er niets gebeurd. ’’

Vuurkorven

De boeren staan rond vuurkorven met elkaar te kletsen. De trekkers staan recht voor de hekken waardoor er niemand in of uit kan. De medewerkers van het distributiecentrum staan er werkeloos bij te kijken. De politie waarschuwt verkeer ter hoogte van de McDonald’s met zwaailichten

© DG

Boer Jan-Willem Tijken uit Zelhem had om 01.00 uur de wekker gezet om met de trekker richting Oosterhout op te trekken. ,,We waren liever langer in bed blijven liggen. Maar dit moet gebeuren, want we staan met de rug tegen de muur. De overheid verlangt van alles van ons met regelgeving en veiligheid van producten. Dat is prima, maar dat kunnen we niet betalen. Er gaan boeren over de kop. Als er niets gebeurt, houdt het voor iedereen op.’’

Hoewel de supers worden gedupeerd, noemt Tijken dit nog een vriendelijke actie. ,,Een andere optie is helemaal niet meer leveren. Maar daar hebben we ook onszelf ook heel hard mee. Dat gaan nog net even te ver. Maar die mogelijkheid speelt wel in onze gedachten.’’

Dramatisch lage prijzen

Even verderop op het Oosterhoutse bedrijventerrein is ook het distributiecentrum van Albert Heijn niet meer te bereiken. Ook daar versperren landbouwvoertuigen de weg. Wieggers brengt daar een brief naar Albert Heijn met eisen en klachten van de boeren. De boeren hopen dat vertegenwoordigers van de super met hen in gesprek willen gaan.

Agrariër Gerrit Bleumink: ,,De prijzen die wij krijgen zijn dramatisch laag. Daar kunnen wij niet van bestaan. De kostprijs ligt vaak hoger waardoor wij erbij inschieten. Zo kunnen we geen boterham verdienen. De macht van de supermarkten is gigantisch. Die willen we op deze manier breken.’’

© Persbureau Heitink

In Geldermalsen blokkeren boeren met landbouwvoertuigen de poort van het distributiecentrum van Albert Heijn. Daardoor kunnen vrachtwagens die de supermarkten van AH moeten bevoorraden niet laden en lossen en is een file van trucks ontstaan.

De politie is aanwezig, maar vooralsnog wordt er niet ingegrepen. De boeren staken tegen de lage prijzen die er worden gegeven.

