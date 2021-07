Afgelast of niet, deze lopers smachten wandelend op de echte route tóch naar het Vierdaagsegevoel: ‘Je moet er zelf wat van maken’

,,Die Vierdaagselopers geloven allemaal in zichzelf.” Je zou het als compliment kunnen beschouwen maar dat is niet hoe dominee Arie Simons het bedoelt. Geloofden ze maar in God.



Net een week geleden begon hij als predikant in Valburg, nu staat hij voor het eerst van zijn leven langs de route van de Vierdaagse. Met gratis appels én het evangelie. Het fruit nemen de honderden wandelaars dankbaar in ontvangst maar op het woord van god zit niemand te wachten.



Geloof in jezelf, dat is waar de wandelaars het dit jaar meer dan anders van moeten hebben. Geen publiek langs de route dat je vooruit schreeuwt, geen energieke muziek, geen feestende massa die de lopers in een roes naar de finish voert: ze moeten het volledig zelf doen, op eigen kracht.