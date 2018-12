Afslag A325 Bemmel onder de loep na weer een ongeluk

‘Heteren heeft een hoop denkkracht’

14 december HETEREN - Mensen samenbrengen om ze vervolgens te laten doen waar ze goed in zijn. Dat is volgens Ronnie Groenewold de succesformule achter de Dorpsraad in Heteren, waar hij de voorzitter van is. Tot eind dit jaar dan, want weten wanneer je moet stoppen is ook een kwaliteit. ,,De energie is nog niet op hoor, het is gewoon tijd voor een frisse wind.”