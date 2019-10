Agent die adres nieuwe vriend van zijn ex uit politiesysteem haalde krijgt werkstraf

Slag om de Betuwe ‘vergelijk­baar met Normandië en Bastogne’

14 oktober ELST/VALBURG - Harde knallen klonken zaterdagmiddag over de weides bij landgoed Schoonderlogt in Elst. Alsof het opnieuw de Tweede Wereldoorlog was. Met 140 acteurs en voor duizenden euro’s munitie wordt de Slag om de Betuwe nagespeeld.