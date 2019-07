Al vroeg files op A50 door afsluiting A325

Voetballer Harm Panneman uit Randwijk staat in de kwartfina­le met Oranje CP in Spanje

12:35 SEVILLA - Harm Panneman uit Randwijk is met Oranje kwartfinalist op het WK voor voetballers met een motorische beperking in Sevilla. Na 3-0 zeges op Canada en Thailand was in de groepsfase alleen Europees- én wereldkampioen Rusland te sterk (6-0) voor de ploeg van de 22-jarige voetballer van vereniging EMM in Randwijk.