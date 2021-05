Alain Götz is goed voor 28 miljoen, ‘maar ik ben geen patser’

Als je hier bent geweest, heb je voor weken ‘akwart’ In­sta-foto’s: ‘Ik zou zeggen: remmen los’

15 mei ELST - Bezoekers van de fonkelnieuwe binnenspeelattractie Akwart Experience in Elst worden straks in achttien kamers uitgedaagd in gekke houdingen op de foto te gaan en ondertussen vooral veel lol te maken. Daarnaast kunnen ze desgewenst informatie krijgen over bijvoorbeeld kunstenaars op wie onderdelen van de experience zijn gebaseerd.