Alarm in Overbetuwe: waarom verdwenen de goedkope woningen uit bouwplan in Elst?

Raad akkoord met opvang asielzoe­kers; zoektocht naar vrijwilli­gers rondom dagbeste­ding begint vandaag

ELST - Overbetuwe gaat een crisisnoodopvang openen voor de opvang van 120 asielzoekers. De opvang in Elst, op bedrijventerrein De Aam, moet het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel ontlasten. De gemeenteraad stemde dinsdagavond in met het plan.

27 september