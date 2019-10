Alisa Sprinkelman volgde haar hart en verkoopt nu 100.000 jurken per jaar

Tante Betsy zetelt sinds kort aan de Bemmelseweg. De in 2006 in Arnhem begonnen firma kwam in 2014 naar Elst, maar verruilde recent een bedrijfsverzamelgebouw aan de Pascalweg voor een eigen pand aan de Bemmelseweg.



Daar heeft het zeven personeelsleden tellende modebedrijf de showroom en het distributiecentrum voor de webshop.



Ongeveer de helft van de jaarlijkse productie gaat vanuit het pand in Elst naar individuele klanten. De andere helft gaat via een distributiecentrum in Zevenaar naar winkels in Nederland, Duitsland, België, Frankrijk, Denemarken, Zweden en Australië.