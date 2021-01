Alles of niets: vandaag is het D-Day voor de verlengde A15

De verkeers­tun­nel onder de spoorweg over de Rijks­weg-Noord in Elst steeds beter zichtbaar

13 januari ELST - De eerste weggebruikers worden pas eind juli verwacht, maar de verkeerstunnel onder de spoorweg over de Rijksweg-Noord in Elst krijgt is steeds beter zichtbaar. Op de werkvloer is de doorkijk van noord naar zuid helemaal open.