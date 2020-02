Alles wat je moet weten over het nieuwe distributiecentrum in Oosterhout: ‘Een robot knijpt te hard’

1. Zijn dergelijke XXL-distributiecentra anno 2020 niet geheel of goeddeels geautomatiseerd?

In dit geval niet, want een distributiecentrum voor thuisbezorging van boodschappen is iets anders is dan een regulier distributiecentrum. In zo'n standaard distributiecentrum wordt veel met dozen en kratten gewerkt. Dat kan met robots. Albert Heijn experimenteert daar ook mee in Zaandam.