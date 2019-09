‘Als je die schoten hoort, krijg je kippenvel’

VIDEO Trots op het uniform van generaal Sosabowski, nu te zien in Driel

21 september DRIEL - Over het topstuk van het Poolse Legermuseum in Warschau moet Michal Pacut toch even nadenken. En nee, dat is dit weekend niet te zien in Driel. Voor Pacut is het gala uniform van Generaal Stefan Dab-Biernacki een must see.