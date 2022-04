André Kuipers opent nieuwbouw OBC: ‘Ik hoop dat er straks een leerling van deze school op de maan loopt’

ELST - Instemmend gemompel rolt van de tribune van het Over Betuwe College (OBC) in Elst. Astronaut André Kuipers opende daar vrijdagmiddag de nieuwbouw en liet zich tijdens zijn presentatie ontvallen te hopen dat een leerling van de school in Elst straks op de maan loopt.

De nieuwe middelbare school is al sinds november vorig jaar in gebruik, maar de officiële opening werd vanwege de coronapandemie uitgesteld. Maar vrijdag was het dan zover en Kuipers trof bij zijn presentatie in de aula, naast alle officiële genodigden, ook een tribune vol leerlingen aan. Ruimtevaart boeit de middelbare scholieren blijkbaar en in zijn ongeveer een uur durende presentatie kon je een speld horen vallen.

In de ruimte de aarde ontdekt

Kuipers bracht het nut van ruimtevaart voor het voetlicht, de vele toepassingen in het dagelijks leven die met ruimtevaart samenhangen maar vooral ook het belang van duurzaamheid. ,,Toen Apollo 8 naar de maan vloog (in 1968, LH), maakten de astronauten de beroemde foto ‘earthrise’. De eerste keer dat we, met de maan op de voorgrond, onze eigen planeet zagen. Toen ontdekten we eigenlijk de aarde, ons eigen kleine ruimteschip, en dus ook hoe klein en kwetsbaar onze planeet is”, aldus Kuipers.

Selfie met André Kuipers

Ook zijn opnames, gemaakt in de ruimte, gingen er in als koek. Na afloop gingen mobiele telefoons dan ook van hand tot hand om een ‘selfie’ of portretfoto te maken met Kuipers die poseerde voor een grote afbeelding van een astronaut bij de techniekafdeling van de school. Of daar de kiem is gelegd voor een maanbezoek uit Elst zal de toekomst leren, maar het betoog van Kuipers heeft daar dan vast aan bijgedragen.

Quote Toen Apollo 8 naar de maan vloog ontdekten we eigenlijk de aarde, ons eigen kleine ruimte­schip, en dus ook hoe klein en kwetsbaar onze planeet is Andre Kuipers, Nederlandse astronaut

Kuipers was de tweede van in totaal drie Nederlanders (Wubbo Ockels en Lodewijk van den Berg) die een ruimtereis hebben gemaakt. Kuipers ging twee keer naar het International Space Station (ISS) dat in een ruim 400 kilometer hoge baan om de aarde draait. In december 2002 verbleef hij er ruim een week en in 2011 en 2012 iets meer dan zes maanden.

Volledig scherm Leerlingen en andere gasten stonden in de rij om een 'selfie' te maken met Kuipers bij de afbeelding van een collega-astronaut bij de techniekafdeling van de middelbare school. © Gerard Burgers

Volledig scherm Handtekeningen hoeven niet alleen op de muur of op papier. Ook gymschoenen, posters, telefoonhoesjes en boeken werden aan Kuipers voorgehouden. © Gerard Burgers