Arnhem houdt vast aan nieuwbouw aan rand Park Lingezegen

COLUMN BINNENDIJKS We drentelen van de ene speciale dag naar de andere

We komen om in de speciale dagen. Neem afgelopen zondag, Werelddrenteldag. Vraag niet waarom of wat het is, maar iemand heeft die dag zo benoemd. Dezelfde dag vierden we ook Vaderdag, terwijl in Huissen de Umdracht door de straten trok, omdat Sacramentsdag niet meer op donderdag gevierd wordt. Dat gebeurt alleen nog door Duitsers, die dan op die dag met hun goedkope benzine de Nederlandse wegen verstoppen.

24 juni