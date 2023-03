Arnhem wil ook laatste kavel op rand Lingezegen bebouwen; ‘Overbetuwe moet naar de rechter stappen’

Arnhem gaat in Schuyt­graaf 150 Oekraïners opvangen op in Overbetuwe omstreden woningbouw­lo­ca­tie

ARNHEM - Arnhem gaat extra vluchtelingen uit Oekraïne opvangen. Vrijdagmiddag maakte de gemeente bekend dat op een toekomstige woningbouwlocatie in Schuytgraaf 150 mensen zullen worden gehuisvest. Daarmee komt het totale aantal vluchtelingen voor de oorlog in Oekraïne in de Gelderse hoofdstad op 680.