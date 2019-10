Arnhemmer (38) en vrouw uit Renkum (44) zijn dodelijke slachtoffers van ongeluk in sloot op A325

Gelderse voedselban­ken krijgen 16.000 kilo waspoeder van FIOD uit ‘Wijchense wiethal’

25 oktober NIJMEGEN/ WIJCHEN - De Voedselbank Nijmegen - Overbetuwe en de Voedselbank Arnhem hebben 16.000 kilo waspoeder gekregen van de FIOD en het openbaar ministerie. Het wasmiddel werd in beslag genomen bij een inval in een Wijchense wietloods in april van dit jaar.