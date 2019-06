Arnhemmer (46) moet anderhalf jaar cel in voor ontucht in jeugdzorginstelling

Koeltrans Angeren Betuws Ondernemer van het jaar

17 juni BEMMEL - Günther Maters en Linda Kuipers van Koeltrans Angeren zijn Betuws ondernemer van het jaar. De leden van Betuwe Onderneemt Beter (BOB) kozen hen maandagavond per sms in de Theaterkerk in Bemmel tot winnaar van de ondernemersprijs voor 2019.