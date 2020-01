Arnhemse autodief (25) na kilometerslange achtervolging opgepakt in Elst

In volle vaart gingen zeker zes politieauto's achter de dief aan. Een stopteken negeerde hij volledig. Er ontstond een lange achtervolging door Valburg en Elst.



Een getuige zag in Valburg dat de Citroën achtervolgd werd door zeker zes politieauto’s. ,,Het ging heel hard. Met loeiende sirenes reden ze in volle snelheid door het dorp”, vertelt hij.



In een bocht van de Reethsestraat in Valburg ramde één van de politiewagens de auto. Beide voertuigen liepen daarbij schade op. Desondanks ging de achtervolging gewoon door.



Het lukte de politie in eerste instantie niet om de bestuurder te dwingen tot stoppen. Volgens een woordvoerder van de politie is de automobilist op de Bussel in Elst uiteindelijk opgepakt. Daar kwam de achtervolging pas tot een einde. De auto gaat weer terug naar de rechtmatige eigenaar.