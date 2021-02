Aron deed mee aan Married at First Sight: ‘Wonderbaarlijk dat dit geheim bleef in Elst’

Freddy is net op tv getrouwd met zijn Sylvia, dan krijgt zij kanker: ‘Het ging door merg en been’

24 februari DUIVEN - ,,Het ging door merg en been. Zo heftig om ineens zulk slecht nieuws te horen.” Freddy Hollander (69) uit Duiven en zijn kersverse vrouw Sylvia van Mierlo (59) uit IJsselstein waren in shock toen ze in oktober hoorden dat zij aan longkanker lijdt. De twee waren hét droomkoppel van het populaire RTL-programma Married At First Sight. Inmiddels zijn ze uit elkaar.