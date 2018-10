Arrestatie na vondst drugsafval in Elst

OM wil twee jaar cel voor Huissense koerier wietimperi­um

11 oktober ARNHEM – In de bestelbus van een 47-jarige Huissenaar lag in een verborgen ruimte 62 kilo hennep toen justitie in 2014 na een langlopend onderzoek op tientallen adressen in Gelderland en Turkije binnenviel. Wat justitie betreft is dat slechts één van de bewijsstukken dat hij de koerier was – en dus ook lid - van de vermeende wietorganisatie van drie Arnhemse ‘zakenmannen in de hennep’, die hoofdvestiging hielden op bedrijventerrein De Beemd in Velp.