Auto belandt in sloot langs spekgladde weg in Valburg

INTERVIEW Krijg de Kleertjes, scouting, buurtacti­vi­tei­ten, Mama’s Club: ‘Het is gewoon leuk om anderen te inspireren’

ELST - Niet afwachten, maar aanpakken. Dat is het adagium van Amanda Mens-Roelofs. Zo begon ze In Elst met Krijg de Kleertjes. Het kledingruilpunt is een succes van jewelste. Haar tomeloze inzet is door de gemeente Overbetuwe beloond met de vrijwilligersprijs Het Toonbeeld.

7 januari