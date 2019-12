Auto in de sloot langs A50, automobilisten negeren rode kruizen

App Overbetuwe Werkt schot in de roos: binnen een maand 150 downloads

4 december ELST - Bijstandsgerechtigden die in de gemeente Overbetuwe wonen, maken in groten getale gebruik van de app Overbetuwe Werkt. Via de app kunnen zij er snel en makkelijk achterkomen welke banen er voor hen beschikbaar zijn. De app Overbetuwe Werkt is sinds 1 november al 150 keer via de mobiele telefoon of tablet gedownload.