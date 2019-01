Auto met drie personen raakt te water bij Lexkesveer bij Randwijk

Omvangrijk vleesschan­daal voor de rechter, maar wie heeft van een paard een koe gemaakt?

26 januari DODEWAARD- Een slachter uit Dodewaard, een vleeshandelaar uit Doesburg en de eigenaar van een vrieshuis in Olst. Wie van hen heeft met etiketten gesjoemeld waardoor paardenvlees als rundvlees is verkocht? Dat is de vraag, maandag in de rechtbank in Den Bosch.