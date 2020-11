Auto met gezin crasht door mist en belandt in rivier: ‘Ze hebben engeltjes op hun schouder gehad’

videoZETTEN - Een auto met vier inzittenden is in de nacht van zondag op maandag gecrasht bij Zetten. De auto raakte van de weg en belandde op de kop in rivier De Linge. De vier hebben geluk gehad dat zij het voertuig op eigen kracht uit konden komen.

In de auto zat een gezin, met twee volwassenen en twee kinderen. De automobilist reed over de Weteringsewal, waar hij een bocht te laat opmerkte. Dat kwam vermoedelijk door de zeer dichte mist in combinatie met de gladheid op dat moment.

Uit eigen kracht uit de auto

De auto raakte van de weg en sloeg voor het water om. Daardoor kwam het voertuig op de kop in de rivier terecht.

De hulpdiensten werden gealarmeerd. Onder andere een traumahelikopter werd opgeroepen en de duikers van de Arnhemse brandweer rukten uit. Uiteindelijk slaagden de inzittenden, twee volwassenen en twee kinderen, er zelf in om uit hun auto te komen. De bestuurder kon de kant niet bereiken en is boven op de omgeslagen auto gaan zitten in afwachting van de hulpdiensten. De politie haalde hem later van zijn voertuig af. De anderen waren op dat moment al op eigen kracht uit de auto.

Volledig scherm De auto kwam op de kop in rivier De Linge terecht. © Jeffrey Slendebroek / Persbureau Heitink

‘Engeltjes op hun schouder gehad’

Volgens de politie hebben de vier ‘engeltjes op hun schouder gehad’. ,,Op deze donkere weg rijdt ‘s nachts weinig verkeer. Als zij de auto niet zelfstandig konden verlaten, was het de vraag geweest of het voertuig dan wel op tijd was gevonden”, zo liet de politie weten.

De opgeroepen traumaheli hoefde niet meer ter plaatse komen. De inzittenden zijn gecontroleerd door ambulancepersoneel. De slachtoffers zijn door familie thuisgebracht. De auto is verwoest door het ongeluk. Een berger heeft het voertuig uit het water gehaald en afgevoerd.

