Auto op de kop op de Rijnbrug zorgt voor file op A50, omleiding ingesteld

Politiek houdt biblio­theek-kruit droog

2 april ELST - Eigenlijk had wethouder Dimitri Horsthuis dinsdag al een voorschot willen nemen op de discussie over wat Overbetuwe wil met de bibliotheek. Maar daar hadden de partijen nog geen zin in, die lieten zich gisteren alleen informeren door directeur bestuurder Bert Hogemans van de Openbare Bibliotheek Gelderland-Zuid.