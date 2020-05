Auto over de kop bij botsing in Elst, twee gewonden

Bij het ongeval waren drie voertuigen betrokken: een BMW, Peugeot en een bedrijfsbusje. De bestuurder van de BMW, komende van de Einsteinweg, zag de Peugeot over het hoofd en raakte deze in de zijkant. De bestuurster van de Peugeot wilde op haar beurt een botsing voorkomen, door de BMW te ontwijken. Bij deze manoeuvre raakte zij de bedrijfsbus.



De Peugeot, met daarin de twee slachtoffers, vloog vervolgens over de kop en kwam ondersteboven tot stilstand.



Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, waren snel te plaatse. De brandweer wist de vrouwen uiteindelijk uit het voertuig te halen. Zij zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De twee andere bestuurders bleven ongedeerd.



De zwaar beschadigde Peugeot is met behulp van een heftruck van een naastgelegen bedrijf terug op zijn wielen gezet. Ook de kruising is inmiddels weer open.