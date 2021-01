Auto raakt van A325 en belandt in de sloot

Valburgs knooppunt duurder maar ook spoedig droog

16 januari VALBURG - De bouw van het nieuwe multifunctioneel centrum (mfc) in Valburg vordert in zeer rap tempo. Over een week of drie ligt het dak naadloos op het zalen- en gymzaalcomplex en zitten de ramen en deur erin; wind- en waterdicht in bouwvakliedentermen.