Auto raakt van de weg en belandt in sloot in Elst

Dit is de nieuwe vlag van de Betuwe, en deze man ontwierp hem

HUISSEN - Het ontwerp van Andre Busser is door de lezers van De Gelderlander gekozen als de vlag die boven de Betuwe moet gaan wapperen. Busser, woonachtig in Huissen, bracht in zijn ontwerp de identiteit van de Betuwe het beste samen. Van de 2880 uitgebrachte stemmen gingen de meeste (668 stuks, 23 procent) naar zijn ontwerp.

6 februari