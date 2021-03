Auto slaat over de kop op A50 bij Heteren: twee rijstroken dicht

oproep We zoeken Betuwse kandidaten voor de rubriek Het Virus en Ik Buitenland

15 maart De rubriek ‘Het Virus en Ik, Buitenland’ in deze krant is een gewaardeerde en goed gelezen rubriek. Daarin komen mensen aan het woord die hun roots in Lingewaard of Overbetuwe hebben, maar momenteel in het buitenland verblijven. Ze vertellen over hoe zij daar met corona omgaan en welke regels en gebruiken daar worden toegepast.