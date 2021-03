Auto slaat over de kop op A50 bij Heteren

Betuwse parochie heeft 't lastig: gelovigen dragen minder bij

22 maart ELST/ HUISSEN - De Betuwse Maria Magdalenaparochie zit financieel in zwaar weer. Er zijn minder kerkgangers, er staat minder op de rekening dan vroeger en bezuinigen zorgt voor weer minder steun. ,,Als het zo doorgaat, is de parochie over tien tot vijftien jaar opgedoekt”, voorspellen de penningmeesters van de parochie.