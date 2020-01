Auto te water langs A50, flinke file bij Heteren

Oud-burgemees­ters moeten getuigen in kwestie Rijks­weg-Zuid

15 januari ELST/ ARNHEM - De oud-burgemeesters Toon van Asseldonk en Elisabeth Tuijnman worden volgende maand onder ede verhoord bij de rechtbank in Arnhem over hun rol in de kwestie Rijksweg-Zuid 39/41 in Elst. Daar moet de familie Bakker hun huis aan de Rijksweg 39 uit.