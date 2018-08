Auto vliegt over de kop op A50, rijstrook dicht

Zin in Justin: 'ener­giek, strak, maar ook weer losjes. Hij heeft alles'

23 augustus ARNHEM - Morgen staat Justin Timberlake in GelreDome. Het is de derde keer dat de Amerikaanse zanger Arnhem aandoet. Het optreden is onderdeel van zijn Man of the Woods-tour. Deze diehardfans zijn erbij.