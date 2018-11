Autokrakers teisteren Elst: 17 aangiftes in één maand tijd

ELST - Weer is het raak in Elst. Rondtrekkende bendes breken auto’s open om airbags te stelen. De politie kreeg in november zeventien aangiftes binnen.

De autokrakers sloegen vooral toe in de wijk De Wuurde, onder andere in de Kraaiekamp en de Ganzewei. De werkwijze verschilde: achtmaal werd een ruit ingetikt en driemaal het slot opengebroken. Ook werd in een aantal gevallen de autosleutel ‘gehackt’.

Als een auto is voorzien van de optie ‘keyless entry’, kunnen criminelen hier misbruik van maken. Met computerapparatuur wordt het signaal van de autosleutel, die vaak achter de voordeur ligt, van een afstand afgelezen en verlengd. De auto wordt zo geruisloos geopend.

Hacken

De politie heeft nog geen zicht op de daders, zo meldt woordvoerster Annabella Rietman. Dat de autokrakers nieuwe methodes ontwikkelen, weet de politie. Volgens Rietman kan het hacken van de autosleutel eenvoudig worden voorkomen. ,,Op andere plekken zien we deze methode ook voorbijkomen. Wat mensen hier heel eenvoudig tegen kunnen doen, is de sleutel in een metalen doosje of blik te stoppen. Op deze manier is het niet mogelijk om het signaal van buiten af op te pikken.”

Westeraam

Het is niet de eerste keer dat autokrakers buitmaken in Elst. In april van dit jaar roofden ze airbags en navigatiesystemen uit negen geparkeerde auto’s in Elst en Driel. Vorig jaar maart werden er airbags weggenomen uit acht voertuigen in de Elstse wijk Westeraam.