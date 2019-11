Automobilist draagt geen gordel en ramt boom in Elst

Koken & eten Tien tegen één dat jij deze deze groenten niet kent

11:57 Geen idee wat een schorseneer is? Of een peterseliewortel, rammenas of palmkool? Je bent niet de enige. Zelfs koks hebben nogal eens moeite met andere groenten dan de bloemkool, pluksla of sperzieboon. Een pastinaak gaat nog wel, maar herken maar eens een Blue Skinradijs. Groentegroothandel Wessels in Heteren geeft les.