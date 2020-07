Automobilist laat zwaargewonde fietsster na aanrijding aan haar lot over: politie dreigt beelden dader te publiceren

De 33-jarige vrouw die over het Rijnwaalpad reed en voorrang had op de auto, kwam door de aanrijding, even voor 19.00 uur dinsdagavond, hard ten val en raakte daarbij zwaargewond. Met vijf gebroken ribben, een hersenschudding en scheurtjes in haar bekken is de vrouw naar het ziekenhuis overgebracht.



Hulp van de bestuurder heeft het slachtoffer niet gehad. Want volgens de politie is de bestuurder die de aanrijding op de grens van Arnhem en Elst veroorzaakte zonder te stoppen doorgereden in de richting van Huissen. De politie is op zoek naar de automobilist die de auto bestuurde.