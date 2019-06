Automobilist ziet nieuwe vluchtheuvel bij Elst over het hoofd en raakt gewond

Update Paard in nood in Doorwerth ingeslapen na urenlange reddings­ope­ra­tie

21 juni DOORWERTH - Brandweerlieden waren donderdagavond bezig met een reddingsoperatie om een paard weer zelfstandig op eigen benen te laten staan in Doorwerth. Het dier had al dagen last van spierbevangenheid, waardoor het paard van de manege aan de W.A. Scholtenlaan niet meer genoeg kracht heeft om zelf te gaan staan. Het paard is donderdagnacht ingeslapen.