‘Autovoeler’ met maanden cel tegoed op heterdaad betrapt in Heteren

Balen in de Betuwe Leeftijds­dis­cri­mi­na­tie in de sport onder het mom van corona? Wij zijn 27+ en mogen niet meedoen

27 februari Sporters mogen vanaf woensdag 3 maart eindelijk weer in teamverband in de buitenlucht trainen. Maar dat geldt lang niet iedereen. Wie 27 jaar of ouder is, heeft pech en mag niet meedoen. Zij mogen nog steeds alleen in tweetallen trainen en ook nog eens op 1,5 meter afstand van elkaar. Er is weinig begrip voor wat je ‘leeftijdsdiscriminatie onder het mom van coronavirus’ kunt noemen.