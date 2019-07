Barriers op A325 tegen sluipverkeer dat afgesloten afritten toch wil gebruiken

Wegwerkers trotseren daar al de hele dag de hitte om het asfalt te vervangen en de de vangrails op te knappen.



In verband met groot onderhoud is de A325 in een richting afgesloten voor al het verkeer. De weg blijft alleen open voor auto's die van Arnhem naar Nijmegen rijden. Alle afritten zijn afgesloten.



Toch proberen automobilisten de afzettingen te omzeilen. Maandag was het raak bij de afslag ter hoogte van Elst. ,,En je schiet er niets mee op. Nu ontstonden er in het dorp lange files terwijl je via de omleidingsroutes eerder thuis was geweest’’, zegt een woordvoerder van de provincie.



,,Het grote probleem is vaak de TomTom. Bestuurders denken dat het navigatiesysteem het beter weet dan de omleidingsborden’’, zegt een woordvoerder van de provincie.



Om te voorkomen dat automobilisten opnieuw in de fout kunnen gaan, heeft de provincie niet alleen barriers neergezet. ,,Wij kunnen indien nodig extra verkeersregelaars inzetten. Ook kunnen we kiezen voor het plaatsen van verkeerslichten."