Bart twijfelde geen seconde en redde doorweekte Mo en Sjors van de A50

Zonder aarzelen gooit hij zijn autodeur open, zet ook het achterportier open en roept de honden naar zich toe. ,,Ik heb zelf thuis honden dus ik wilde meteen iets voor ze doen. Gelukkig lieten ze zich roepen. Ik kreeg ze zo ver dat ze op de achterbank klommen van de VW Polo. Ze waren allebei kletsnat.’’



En dan? Versteegh belt de Dierenambulance en rijdt op hun aanraden met de honden naar het kantoor in Velp. Daar worden de gechipte honden gescand. ,,Blijkt dat de eigenaren in Homoet wonen. Ongeveer een kilometer van waar ik ze in de auto lokte. De dieren waren thuis uitgebroken, door het gaas gekropen, de Linge over gezwommen en zo op de snelweg geraakt.’’



Versteegh krijgt de ongeruste eigenaren aan de telefoon. ,, Even later kon ik ze op de parkeerplaats bij de McDonald’s de honden overhandigen. Ze waren helemaal blij. We hebben nog een biertje gedronken op de goede afloop. En morgen leg ik wel aan mijn werkgever uit waarom de auto er zo beestachtig uitziet.’’