Beachclub, mud runs en real life game; recreatieplas is tijd van de koelbox voorbij

UPDATE Menzis grijpt in en brengt kwetsbare ouderen uit Elst veilig onder in de regio

8:29 ARNHEM/ELST - De acht voormalige patiënten van zorginstelling Dunya in Elst zijn de afgelopen dagen overgebracht naar vier verschillende zorginstellingen elders in de regio. Die actie was nodig omdat op de locatie in Elst niet langer zorg kon worden geboden. Dunya heeft ook een vestiging in Arnhem. Die is, na aanvankelijke betalingsproblemen, nog open.