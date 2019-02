Bedrijf uit Elst verdiende ruim 2,5 miljoen met verkoop telefoons aan criminelen

Video Zitplaats­zoe­ker NS op meer treinen na succes op traject Arn­hem-Den Bosch

10:01 ARNHEM/ NIJMEGEN - Reizigers kunnen op meer treinen gebruik maken van de zogenaamde Zitplaatszoeker. Met een app is aan de hand van de kleuren groen, geel of oranje te zien hoe groot de kans op een zitplaats is en in welk rijtuig ze te vinden zijn.