Bedrijventerrein Park 15 stroomt vol, alle percelen zijn al verkocht

Vanaf de snelweg gezien zijn ze al groot, maar wie stapvoets langs de gebouwen rijdt, ervaart pas echt de gigantische afmetingen. ,,Dit wordt de grootste logistieke hal van Nederland: 130.000 vierkante meter vloeroppervlak”, zegt Bart Franssen namens Park 15 Logistics: de organisatie die – in het begin onder de naam Giesbers – verantwoordelijk is voor de aanleg van het in totaal 160 hectare grote bedrijventerrein.



Voor de bouw een aantal van de ‘reuzen’ is het in België gevestigde VGP verantwoordelijk. Drie staan er al: als eerste stond vijf jaar geleden de hal van Nabuurs er, die vooral opslag en vervoer voor met name Heinz, Mars en Nutricia verzorgt. Lidl zette daarnaast haar eigen pand neer.