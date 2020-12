Bekogeld huis in Molukse wijk Elst krijgt tijdelijk ‘neutrale bewoner’; gesprekken over geclaimde woningen

Provincie roept gemeente­raad Overbetuwe op het matje over dreigende rode cijfers

26 november ELST/ARNHEM - Gelders gedeputeerde Jan Markink gaat begin december met de gemeenteraad van Overbetuwe in gesprek over de gemeentelijke begroting. Die begroting is volgens de provincie Gelderland niet in orde. Ondertoezichtstelling dreigt.