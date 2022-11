Belangenbehartiger Lia ‘laat een enorm gat achter’ en heeft een opvolger nodig, het liefst een goedgebekte

Mieke Scholten (1950-2022): sprankelen­de levensge­nie­ter voor wie keuzevrij­heid belangrijk was

Mieke Scholten werd geboren in Arnhem. Hoewel ze al jaren in Valburg woonde, bleef ze zich een Arnhems meisje voelen. Dat kwam mede doordat haar overgrootvader een kapperszaak in de Bakkerstraat had. Ze kon daar boeiend over vertellen.

