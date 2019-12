Beloning voor de gouden service van Evelyn uit Elst

Ze is nooit te beroerd om stofzuiger of zeem te pakken als de situatie daar om vraagt. Ze helpt mee als er handen te weinig zijn. Daar doet ze nooit moeilijk over.



Veel belangrijker is nog wel dat de medewerkers van het Arnhemse schoonmaakbedrijf SMB Willems hun verhaal kwijt kunnen bij de 58-jarige rayonmanager. ,,De mensen kunnen me altijd bereiken.”



De jury van de Golden Service Awards, zoals de prijzen in de schoonmaaksector worden genoemd, prijst haar instelling. ‘Ze weet dat investeren in mensen loont en durft daar ook risico’s in te nemen. En dat toont lef’, staat er in het juryrapport. Het is de eerste keer dat een leidinggevende van het jaar is gekozen.