Ben (77) kreeg een lintje voor het opruimen van zwerfafval: ‘Mijn kleindochter noemt me nu Afvalridder’

U was op vakantie toen u te horen kreeg dat u in verband met Koningsdag een lintje zou krijgen. Wat was uw eerste reactie?

,,Ik sloeg steil achterover toen burgemeester Hoytink-Roubos mij vertelde dat ik de onderscheiding kreeg voor het ophalen van zwerfafval. Ik dacht: hoe verzinnen ze het. Als ik al aan een lintje zou denken, dan zeker niet hiervoor.



Misschien krijg ik de onderscheiding omdat ik een voorbeeld ben voor anderen. Ik loop en fiets vaste rondes, maar ook als ik naar de bakker in Zetten, de biologische tuinderij in Hemmen of station Zetten/Andelst ga, neem ik altijd een afvalzak en vaak ook de grijper mee. En alle afval dat ik tegenkom, gaat in de zak en gooi ik vervolgens in de afvalkorven. Ik kan het niet op straat of in een park laten liggen.’’