Bestelbus gelanceerd vanaf A50 bij Heteren: bestuurder zwaargewond

Huiskamer Elst groeit uit jasje en zoekt groter onderkomen

4 oktober ELST – Er is in Elst in toenemende mate behoefte aan een sociaal cultureel centrum, naast de trefpunten die er al zijn. Vooral omdat de Huiskamer, een ontmoetingsplek in de bibliotheek aan het Europaplein, uit zijn jas is gegroeid. Begonnen met 5 bezoekers, komen daar nu elke donderdagochtend 60 tot 75 mensen samen. Elst telt 3.075 70-plussers en 1.150 alleenstaanden.